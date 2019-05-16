«Народний фронт» збирається після інавгурації працювати спільно з президентом (відео)



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Народні депутати підтримали призначення дати інавгурації новобраного президента на 20 травня 315-ма голосами

«Народний фронт» підтримав постанову №10272 про призначення інавгурації новобраного президента на 20 травня

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що після інавгурації президент, парламент та уряд повинні спільно працювати і продовжувати курс реформування країни. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що «Народний фронт» підтримав постанову №10272 про призначення інавгурації новобраного президента на 20 травня.

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак перед голосуванням заявив, що фракція не голосуватиме за проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 19 травня, оскільки у цей день усі вшановують пам'ять жертв політичних репресій.

«Народний фронт» вкотре заявляє, що рішення про інавгурацію 19 травня є хибним. Нам складно збагнути, чим обумовлене бажання провести урочисту подію у День пам’яті про жертв політичних репресій. Ми згадуємо у цей день про всіх українців, які загинули від рук окупаційного більшовицького московського режиму. Щороку в цей день усі ми засвідчуємо їм свою шану», - сказав керівник фракції перед голосуванням.

«Народний фронт» не збирався голосувати за інавгурацію новообраного президента 19 травня. Ми за те, щоб Володимир Зеленський якнайшвидше приступив до виконання своїх обов’язків, але проти того, щоб його інавгурація розпочиналася у день національного трауру», - додав Бурбак.