Джерело: «Народний фронт» завтра збирається вийти з коаліції, аби заблокувати розпуск парламенту



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Депутати «Народного фронту» у парламенті

Фракція Яценюка вигадала «хитрий» план

Фракція «Народного фронту» може вийти з коаліції у п’ятницю. Про це «Главкому» повідомили декілька джерел в керівництві фракції.

Таке рішення запустить 30-денний термін, який дається Верховній Раді для створення нової коаліції. У цей період новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент. Коли ж 30 днів спливуть, президент не зможе достроково припинити повноваження Верховної Ради через те, що цього не можна робити за півроку до закінчення терміну її повноважень. Якщо брати за орієнтир дату складання присяги депутатами цього скликання – 27 листопада 2014-го, – то парламент можна достроково розпустити лише до 27 травня.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати підтримали проект постанови Віталія Купрія 10270-2, яка передбачає проведення інавгурації новообраного президента 20 травня.

За цей проект проголосувало 315 депутатів.

Раніше повідомлялося, що «Народний фронт» збирається після інавгурації працювати спільно з президентом. І як вже відомо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.

До слова, наприкінці квітня повідомлялося, що у штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції. Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.