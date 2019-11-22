У Зеленського обговорили проблеми пошуку зниклих безвісти на Донбасі



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Президент України Володимир Зеленський відкрив відновлений міст у Станиці Луганській Фото: Офіс Президента

У Донецькій і Луганській областях тривають роботи з пошуку зниклих безвісти

В Офісі Президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Представник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Михайло Котелевський зазначив, що протягом 2019 року у взаємодії зі слідчими структурами Національної поліції та СБУ проведено 13 ексгумацій тіл. Ідентифіковано особи шести громадян. Родичі загиблих були допущені до проведення необхідних експертиз.

Водночас голова громадської організації «Об’єднання рідних зниклих безвісти «Надія» Ядвіга Лозинська розповіла про порушення процедури ексгумації тіла її сина, яка проводилася у Запоріжжі. За словами Ядвіги Лозинської, вона не була завчасно проінформована про проведення ексгумації. Крім того, їй не надали психологічну допомогу.

«Було порушено процедуру ексгумації. Не було ні лікаря, ні психолога на кладовищі. Я хочу, щоб більше ніхто з батьків не відчував таких мук. Має бути протокол проведення, з яким повинні ознайомити батьків», – сказала Ядвіга Лозинська.

Представниця ГО «Надія» Вікторія Солодухіна наголосила, що під час ексгумації було проявлено «кричущу неповагу до тіла покійного».

Координатор робочої групи Микола Колесник зазначив, що члени групи звернуться до відповідних органів із закликом упорядкувати процедуру ексгумації тіл.

«З адвокатами та юристами стежитимемо за цим процесом, щоб такі випадки не повторювалися, щоб ця процедура проводилася по-людськи», – зазначив Микола Колесник.

Представник відділу зі звільнення полонених Міністерства оборони Володимир Максимченко повідомив, що у Донецькій і Луганській областях тривають роботи з пошуку зниклих безвісти.

Також учасники засідання розглянули питання повноцінного відновлення роботи Центру звільнення полонених і пошуку зниклих безвісти при СБУ.

Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Олексій Ілляшенко поінформував членів робочої групи про пропозиції до проекту закону «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України». За його словами, пропонується врегулювати правовий статус осіб, які зникли за особливих обставин.

«Особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території держави, заворушення всередині країни, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру», – пояснив заступник міністра.

Олексій Ілляшенко зазначив, що, згідно із запропонованими змінами, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб буде головою постійної комісії з пошуку зниклих безвісти.

«Діяльність комісії буде розділена на роботу кримінально-процесуального, кримінального та організаційного характеру», – сказав він.

Учасники засідання домовилися на наступній зустрічі заслухати інформацію про роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні щодо пошуку зниклих безвісти на Донбасі.