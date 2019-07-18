У Зеленського оцінили шанси Тимошенко на прем’єрство



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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко Фото: Главком

Олександр Корнієнко: І Юлія Тимошенко, і Ігор Смєшко просто використовують наш рейтинг, і ми це розуміємо

Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко вважає, що Юлія Тимошенко та Ігор Смєшко використовують рейтинг президентської політсили, розповідаючи, що готові підставити плече молодому президенту та стати йому дороговказом. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Вони просто використовують наш рейтинг. Сподіваємось, для виборців це теж очевидно. У нас принцип простий – ми спочатку дивимось на результат на табло, який потенційний склад Верховної Ради і далі починаємо вже ці розмови», - заявив Корнієнко.

Він пригадав випадки в українській політиц, коли за останній тиждень хтось набирав дуже багато голосів – ВО «Свобода» в 2012-му, або Смешко на президентських виборах.

«Тому аби так не вийшло, що ми з кимось домовились, а результати інші, про це поки рано говорити. Закон дає нам на створення коаліції в сумі два місяці, але ми не будемо так затягувати», - пояснив Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи можете він гарантувати, що в коаліції зі «Слугою народу» не буде партії Медведчука, бо керівник Офісу президента Андрій Богдан допускав, що Опоблок може підголосовувати разом з вами, як він це і раніше робив з владою, Корнієнко пояснив: «Є старі сили і є проросійські сили. Якщо помножити старість на проросійськість, то у партії Медведчука коефіцієнт несприйняття нами, а в нас несприйняття ними, зашкалює. Тому це просто неможливо. І Богдан мав на увазі інший Опоблок, який є, все-таки, проукраїнським».

За результатами соцопитувань, в Раду можуть потрапити чотири сили – «Слуга народу», Опоплатформа, «ЄС» та «Батьківщина». «Голос» та «Сила і честь» на межі потрапляння в парламент.

Корнієнко заявив, що при створенні коаліції «у нас в пріоритеті нові сили, але ми подивимось, хто проходить і далі робимо висновки».

На питання, чи допускають у Зеленського коаліцію з Тимошенко, керівник штабу «Слуги народу», відповів, що треба виходити з конкретної ситуації.

Прем’єрство ж Тимошенко керівник штабу «Слуги народу» оцінює як малоймовірне.

Нагадаємо, згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.