У Зеленського пообіцяли, що Україна проживе і без російського дизпалива



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Поки що «Роснєфть»-Wexler контролюють понад 41% українського ринку дизелю

Ніякого дефіциту не буде, цінової нестабільності не буде, незалежно від нових повідомлень компанії Wexler- заявив Герус

Представник президента в Кабміні Андрій Герус прокоментував заяву компанії Wexler, яка поставляє в Україну дизель від російської держкомпанії «Роснєфть». У заяві йдеться, що росіяни призупиняють поставки дизелю в Україну. Герус також зазначив, що ці компанії «Роснєфть»-Wexler контролюють понад 41% українського ринку дизелю. Однак, наголосив Герус, Україна до такого сценарію – припинення поставок дизелю з РФ – готова.

«Компанія вже вдруге публічно через Фейсбук оголошує про свої комерційні плани, що теж є нетиповим для трейдингу. Мабуть, хотіли, щоб всі почули. Почули.

Враховуючи, що раніше компанія вже публічно заявляла, що поставлятиме дизель, але підніме ціни, то бачимо певну нестабільність такої публічної позиції. Імовірно, підняти ціни не вдалося. Це звичайно, вибір компанії, чи поставляти дизель. Але краще би було, якби бізнесмени, які одночасно є і активними політиками, не намагалися створювати публічний тиск, не намагалися дестабілізувати ситуацію на ринку, не намагалися уникнути сплати податків (мита) до державного бюджету», - наголосив представник Зеленського в уряді.

Герус додав, що «якщо вже трубопровід був виведений сумнівним способом із державної власності, то варто хоча би заплатити податок державі Україна».

«Адже деякі політики-бізнесмени ще недавно так палко заявляли про турботу за український народ. А от платити податки в бюджет того ж українського народу чомусь не хочеться. Ось такі вони політики, ніби-то із протилежних політичних таборів, які спільно роблять бізнес.

До такого сценарію припинення поставок ми також готові. На сьогодні деякі мережі АЗС та крупні споживачі вже законтрактували танкери із дизпаливом, які прямують в українські порти», - підкреслив експерт.

Він повідомив, що у понеділок о 10 ранку в Міністерстві інфраструктури буде нарада, на якій буде йти мова про координацію та ефективну логістику портів та залізниці, «щоб не виникало вузьких місць».

«Саме імпорт із альтернативних джерел буде заміщати ці трубопровідні поставки, буде відбуватися диверсифікація (на сьогодні українські НПЗ не можуть виробляти суттєво більше дизелю).

Ніякого дефіциту не буде, цінової нестабільності не буде, незалежно від нових Фейсбук-повідомлень компанії Wexler. Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть уникати сплату податку в український бюджет, тим більшу частку ринку вони втратять, бо відповідний ресурс буде заміщений іншими поставками. Опція працювати та платити податки державі Україна, робити нашу державу багатшою та сильнішою залишається відкритою. Опція спробувати позловживати монопольним становищем, сподіваюся, буде досліджена Антимонопольним комітетом України», - резюмував Герус.

Раніше Главком повідомляв, що Кабінет міністрів на засіданні 17 липня ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива (трубопровідним транспортом) і скрапленого газу.

Спільне рішення президента і уряду прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій. В квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля та ін.

Згідно з рішенням Кабміну вводяться: