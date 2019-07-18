Україна ввела спецмито на російський дизель. У Зеленського вже вирішують, куди направляти кошти



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Андрій Герус запевняє, що це не позначиться на цінниках на АЗС

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива (трубопровідним транспортом) і скрапленого газу. Про це повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус в Facebook.

За його даними, таке спільне рішення президента і уряду прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій. В квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля та ін.

Згідно з рішенням Кабміну вводяться:

спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% з 1 серпня 2019 року і 4,0% з 1 жовтня 2019 року,

спеціальне мито на поставки скрапленого газу складе 1,75% з 1 серпня і 3,0% з 1 жовтня.

Як зазначив Герус, мито зніме надринкову маржу трейдера-імпортера. Якщо типова ринкова маржа в крупному опті становить 10-12 $/тонна, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа становила 35-40 $/тонна.

«Відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть в рівних умовах», - пообіцяв представник президента.

Герус повідомив, що завдяки мит український бюджет додатково отримає близько 2 млрд грн на рік.

«На мою думку, ці кошти необхідно спрямувати на розширення програми субсидій для малозабезпечених верств населення», - запропонував він.

На його думку, додатково мінімум 1-1,5 млн незабезпечених домогосподарств обґрунтовано мають право на субсидії, тому він з командою зараз розробляє відповідні зміни до правил отримання субсидій.

Нагадаємо, з 1 червня вступило в силу рішення уряду Росії про обмеження для російських компаній поставку нафтопродуктів в Україну. Експорт з території Російської Федерації в Україні бензинів моторних, дизельного палива і скрапленого газу можливий тільки при наявності дозволу, виданого Міністерством економічного розвитку РФ.