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    У Зеленського пояснили, що не так з Кличком

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    Віталій Кличко - У Зеленського пояснили, що не так з Кличком
    Віталій Кличко

    Лідерка «Слуг народу» на виборах до Київради хоче забрати у мера повноваження голови КМДА

    Перша в списку «Слуга народу на виборах до Київради, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба оцінила роботу діючого мера столиці Віталія Кличка.

    В інтерв’ю «Главкому» політикиня зазначила, що Віталій Кличко займається маленькими проєктами, але не вирішує складні питання на які часто жаліються кияни.

    «Оцінку діяльності Кличка мають дати кияни. Особисто мені не вистачає в його роботі системного вирішення великих стратегічних проблем в Києві. Пан Кличко обрав собі флагманські проєкти, які є основою його мерської кампанії: декілька парків, от зараз він фонтан відкрив... Але політик має поєднувати тактику і стратегію, тобто вирішувати питання, результатів яких швидко не видно. Наприклад, вирішення (проблеми) транспортного колапсу в Києві», – наголосила політикиня.

    Крім того, Євгенія Кулеба пояснила, що не дивлячись на сьогоднішні рейтинги Віталія Кличка – треба чекати результати місцевих виборів.

    Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

    До слова, київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

    Крім того, Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей на місцевих виборах.

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