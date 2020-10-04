У Зеленського пояснили, що не так з Кличком



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Віталій Кличко

Лідерка «Слуг народу» на виборах до Київради хоче забрати у мера повноваження голови КМДА

Перша в списку «Слуга народу на виборах до Київради, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба оцінила роботу діючого мера столиці Віталія Кличка.

В інтерв’ю «Главкому» політикиня зазначила, що Віталій Кличко займається маленькими проєктами, але не вирішує складні питання на які часто жаліються кияни.

«Оцінку діяльності Кличка мають дати кияни. Особисто мені не вистачає в його роботі системного вирішення великих стратегічних проблем в Києві. Пан Кличко обрав собі флагманські проєкти, які є основою його мерської кампанії: декілька парків, от зараз він фонтан відкрив... Але політик має поєднувати тактику і стратегію, тобто вирішувати питання, результатів яких швидко не видно. Наприклад, вирішення (проблеми) транспортного колапсу в Києві», – наголосила політикиня.

Крім того, Євгенія Кулеба пояснила, що не дивлячись на сьогоднішні рейтинги Віталія Кличка – треба чекати результати місцевих виборів.

Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

До слова, київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

Крім того, Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей на місцевих виборах.