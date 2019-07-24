У Зеленського проаналізували «мовний закон», але результати не афішують



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Робоча група для аналізу положень спірного закону не створювалася, заявили в Офісі президента

Президент Володимир Зеленський виконав дану перед виборами обіцянку проаналізувати відразу ж після вступу на посаду положення спірного закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на дотримання конституційних прав усіх українців.

Про це 24 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Офісу президента, отримані у відповідь на інформаційний запит.

«Аналіз було проведено профільними структурними підрозділами», - йдеться у відповіді Офісу президента. Його результати не повідомляються.

При цьому, уточнюється, що робоча група для аналізу положень спірного закону не створювалася.

Як відомо, в квітні, після перемоги на виборах, Зеленський заявив, що має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців відразу після вступу на посаду президента.

«Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права і інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу буду реагувати, відповідно до конституційних повноважень президента України і в інтересах громадян», - заявив тоді Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сказав, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити російською мовою і заповнювати нею документи.