У Зеленського заявили про імовірність дострокових місцевих виборів в Україні



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Стефанчук заявив, що дострокові вибори потрібні для ефективного перезавантаження всієї системи влади

В Офісі президента України Володимира Зеленського розглядають можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.

Про це 15 липня заявив представник президента у Верховній Раді, кандидат у народні депутати за списком партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук в ефірі телеканала ICTV.

«Зеленський ішов із чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у діючій системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок у бочку з прокислими огірками, він стане прокислим огірком. Перше, на що ми готові витратити свій час і репутацію, це має бути докорінна зміна системи влади в державі», – заявив він.

Стефанчук зазначив, що Україна потребує повної зміни системи влади.

«Чи це буде здійснено наступної осені, чи це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин «влада і людина», – зазначив представник президента.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.