Новий глава АП про відставку Гройсмана: плакати ніхто не буде



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Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку після засідання Кабміну 22 травня

Богдан заявив, що рішення про відставку буде одним із найбільш правильних рішень Гройсмана

За прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом плакати ніхто не буде, і колапсу в країні не відбудеться, якщо він піде у відставку.

Про це заявив глава адміністрації президента Андрій Богдан у ефірі «112 Україна».

«…не проблема, хай іде, буде виконувати обов'язки перший віце-прем'єр, будуть виконуючі обов'язки міністрів на місцях, в історії України це було багато разів, жодного колапсу не станеться, і, можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень пана прем'єр-міністра», - заявив Богдан.

На його думку, у старих чиновників є бажання максимально скинути можливі проблеми на президента Володимира Зеленського в перші дні його роботи.

«Однак хочу засмутити пана прем'єр-міністра, ніхто плакати не буде, якщо він все-таки зробить таке подання, кінець історії України не станеться», - сказав Богдан.

Він зазначив, що в Україні, як і в будь-якій державі існує принцип нескінченності влади.

Влада, той чи інший орган працює, поки не буде призначений їх новий склад, додав чиновник.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.