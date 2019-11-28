У «зелену енергетику» інвестовано $4,8 млрд за останніх п’ять років, – Гончарук



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Фото: kmu.gov.ua

Олексій Гончарук наголосив, що метою уряду є збільшення частки відновлюваної енергетики

Сьогодні в Україні реалізується низка проектів відновлюваної енергетики загальною потужністю в 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. В цю сферу інвестовано $4,8 млрд протягом останніх п’яти років. Про це заявив Олексій Гончарук в ході зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (Irena) Франческо Ла Камера, йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Глава українського уряду наголосив: «Нашою метою є збільшення частки відновлюваної енергетики. Наразі ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми би високо оцінили співпрацю з Irena у цьому напрямку».

Пан Франческо Ла Камера висловив підтримку діям українського уряду: «Україна йде в правильному напрямку. Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики в вашій країні».

Крім цього, на зустрічі обговорювали впровадження аукціонної системи закупівлі електроенергії, виробленої ВДЕ, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Перший аукціон має відбутися вже в квітні 2020 року.

Насамкінець прем’єр-міністр України подякував Франческо Ла Камера за візит до України та висловив сподівання на поглиблення співпраці між Україною та Агентством.

Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії, або Irena — організація, заснована в 2009 році для підтримки використання державами всіх форм відновлюваних джерел енергії. Україна стала членом Irena у 24 лютого 2018 року. Україну було обрано до складу Програмно-стратегічного комітету Irena на 2019 – 2021 роки 26 червня ц.р. під час сімнадцятого засідання Ради Irena. Також домовлено про включення України до складу комітету з повноважень десятого засідання Асамблеї Irena.

Як повідомлялось, уряд запропонував українцям два варіанти оплати за газ.