  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Київській області обікрали птахофабрику

    • Розсилка
    Злодії вкрали 20 курей і 690 яєць, - поліція - У Київській області обікрали птахофабрику
    Злодії вкрали 20 курей і 690 яєць, - поліція

    Зловмисникам загрожує позбавлення волі від трьох до шести років, – правоохоронці

    У Київській області у с. Садове Баришівського району двоє зловмисників таємно проникли на сільськогосподарське підприємство та вкрали 20 курей і 690 яєць. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

    .jpeg_14.

    Зазначається, що зловмисників поліцейські затримали за гарячим слідом. «Ними виявилися двоє уродженців Згурівського району, один із яких вже неодноразово притягувався до відповідальності за аналогічні злочини», – йдеться у повідомленні.

    У поліції повідомили, що порушників затримали, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    «Зловмиснику, який вже мав проблеми із законодавством, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Подальшу долю зловмисників вирішить суд», – наголошують правоохоронці.

    Досудове розслідування триває. 

    суд Київщина розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ