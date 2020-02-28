У Київській області обікрали птахофабрику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злодії вкрали 20 курей і 690 яєць, - поліція

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від трьох до шести років, – правоохоронці

У Київській області у с. Садове Баришівського району двоє зловмисників таємно проникли на сільськогосподарське підприємство та вкрали 20 курей і 690 яєць. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Зазначається, що зловмисників поліцейські затримали за гарячим слідом. «Ними виявилися двоє уродженців Згурівського району, один із яких вже неодноразово притягувався до відповідальності за аналогічні злочини», – йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що порушників затримали, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

«Зловмиснику, який вже мав проблеми із законодавством, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Подальшу долю зловмисників вирішить суд», – наголошують правоохоронці.

Досудове розслідування триває.