У Житомирі губернатор та мер погоріли на фото із заповненими бюлетенями



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Пізніше міський голова Житомира Сергій Сухомлин замінив недозволене законом фото у соцмережі на інше Фото: Facebook Сергія Сухомлина

В «Опорі» нагадали, що демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сфотографувався з розгорнутим бюлетенем біля скриньки. Також фото з бюлетенем зробив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Про це повідомляє прес-служба Громадянської мережі «Опора».

Зазначається, що фото Гундич опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook. На світлині він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає в скриньку для голосування.

«Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті, однак можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити відмітку, за кого Гундич віддав свій голос», - зазначили в «Опорі».

«Проголосував за продовження реформ!», - прокоментував фото Гундич.

Відзначимо, що на даний момент матеріал на сторінці Гундича недоступний.

Фото з бюлетенем опублікував на своїй сторінці у Facebook і міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

«Громадянський обов‘язок виконав», – написав він.

Пізніше Сухомлин замінив фото у соцмережі на інше.

В «Опорі» нагадали, що відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про вибори президента України»: «Голосування на виборах президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування».

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.