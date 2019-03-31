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    Порошенко проголосував на виборах (фото)

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    Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю з дітьми, внуками та дружиною - Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю з дітьми, внуками та дружиною
    Фото: Станіслав Груздєв

    На виборчу дільницю Порошенко прийшов із дружиною Мариною, дітьми і внуками

    Президент України Петро Порошенко проголосував на виборчій дільниці №800588 у Центральному будинку офіцерів ЗСУ у Києві.

    На виборчу дільницю він прийшов із дружиною Мариною, дітьми і внуками.

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    Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю з дітьми та дружиною. Фото: Станіслав Груздєв
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)
    Порошенко проголосував на виборах (фото)

    Він заявив, що очікує від сьогоднішнього дня перемоги України і проголосував він «за перемогу України».

    Нагадаємо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

    Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

    Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

    Читайте також: Пам’ятка виборцю. Що можна, а що заборонено у день голосування 
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