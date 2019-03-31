Порошенко проголосував на виборах (фото)



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Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю з дітьми, внуками та дружиною Фото: Станіслав Груздєв

На виборчу дільницю Порошенко прийшов із дружиною Мариною, дітьми і внуками

Президент України Петро Порошенко проголосував на виборчій дільниці №800588 у Центральному будинку офіцерів ЗСУ у Києві.

На виборчу дільницю він прийшов із дружиною Мариною, дітьми і внуками.

Він заявив, що очікує від сьогоднішнього дня перемоги України і проголосував він «за перемогу України».

Нагадаємо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.