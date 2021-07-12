У Житомирі налагодили виробництво посуду та паперу з конопель

І ці предмети навіть можна їсти

У Житомирі почали виготовляти біопосуд та пергаментний папір із конопель.

Предмети з такого матеріалу можна використовувати багато разів, а можна і їсти. Про це розповів біодизайнер Олег Земнухов, пише Укрінформ.

«У бактеріальну целюлозу, що складається із суміші бактерій та грибів, я вживляю волокна та листочки коноплі. Із цього утворюється плівка, з якої виготовляю посуд, що є альтернативою пластиковому, та папір, що використовується як пергаментний або для декору. Якщо плівка товстіша, то її можна застосовувати як штучну шкіру, з якої за кордоном виготовляють сумки, гаманці, взуття», – розповів Земнухов.

Крім того, біодизайнер Олег Земнухов виготовляє з конопель взуття, одяг, губки для миття посуду, жалюзі, халву, квас та вирощує мікрозелень.

А зараз ще й хоче використати рослини як будматеріал для майстерні. Адже після обробки стебла коноплі можна використовувати як сировину для будівельного матеріалу – коноплебетону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конопля – дуже корисна рослина, яка використовується в різних важливих сферах життя

На землі не існує видів дерев чи рослин з таким екологічним потенціалом, як у конопель. Більше 30 тис. продуктів можуть бути виготовленими з цієї рослини.

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