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    На Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «дельта»

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    Найкращий спосіб не захворіти і не бути джерелом інфекції &ndash; це вакцинація - На Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «дельта»
    Найкращий спосіб не захворіти і не бути джерелом інфекції – це вакцинація
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 12 серпня в області виявлено 20 випадків інфікування дельта-штамом

    У Житомирській області помер перший хворий на дельта-штам коронавірусу. Про це повідомив заступник директора Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України Юрій Лутай на сторінці центру у Facebook.

    «В області діагностовано перші випадки захворювань Covid-19, який спричинений штатом «Delta». Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам «Delta» підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ). Хворі виявлені в декількох населених пунктах області, зокрема в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо. Одна хвора померла. Двоє хворих громадян прибули із Росії та Туреччини», – наголосив Лутай.

    Лабораторний центр звернувся до громадян з проханням неухильно дотримуватися протиепідемічних норм та правил.

    «Найменше, що громадяни можуть зробити для уникнення інфікування вірусом – це вдягати в закритих приміщеннях маску, часто мити руки, застосовувати деззасоби, уникати масових заходів та дотримуватись фізичної дистанції мінімум 1,5 метри. Але найкращим способом не захворіти і не бути джерелом інфекції звичайно є вакцинація», – нагадав чиновник.

    До слова, вже понад 2,5 мільйони українців повністю щеплені від коронавірусу.

    Понад 2,2 мільйони громадян уже перехворіли на Covid-19.

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    Теги: Київ хвороби інфекція вакцинація коронавірус
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    На Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «дельта»