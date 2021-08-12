На Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «дельта»

Найкращий спосіб не захворіти і не бути джерелом інфекції – це вакцинація

Станом на 12 серпня в області виявлено 20 випадків інфікування дельта-штамом

У Житомирській області помер перший хворий на дельта-штам коронавірусу. Про це повідомив заступник директора Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України Юрій Лутай на сторінці центру у Facebook.

«В області діагностовано перші випадки захворювань Covid-19, який спричинений штатом «Delta». Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам «Delta» підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ). Хворі виявлені в декількох населених пунктах області, зокрема в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо. Одна хвора померла. Двоє хворих громадян прибули із Росії та Туреччини», – наголосив Лутай.

Лабораторний центр звернувся до громадян з проханням неухильно дотримуватися протиепідемічних норм та правил.

«Найменше, що громадяни можуть зробити для уникнення інфікування вірусом – це вдягати в закритих приміщеннях маску, часто мити руки, застосовувати деззасоби, уникати масових заходів та дотримуватись фізичної дистанції мінімум 1,5 метри. Але найкращим способом не захворіти і не бути джерелом інфекції звичайно є вакцинація», – нагадав чиновник.

До слова, вже понад 2,5 мільйони українців повністю щеплені від коронавірусу.

Понад 2,2 мільйони громадян уже перехворіли на Covid-19.