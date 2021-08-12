  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ВООЗ прогнозує різке зростання Covid-хворих на початку 2022 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останні шість місяців загальна кількість Covid-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн - ВООЗ прогнозує різке зростання Covid-хворих на початку 2022 року
    За останні шість місяців загальна кількість Covid-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн
    Фото з відкритих джерел

    Кількість Covid-випадків у світі може зрости на 33% вже за пів року

    Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція. Про це пише пресслужба ВООЗ.

    Згідно з даними організації, лише за останні шість місяців загальна кількість Covid-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.

    «За нинішньою траєкторією ми можемо пройти рівень в 300 млн відомих випадків вже на початку майбутнього року», – відзначає пресслужба.

    Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреїсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, однак світ цього не робить.

    Водночас ВООЗ заспокоїла, що ковід-штам «Йота» є менш небезпечним за «Дельту».

    Експертка ВООЗ додала, що у районах США, де більшість випадків були пов'язані з «Йотою», вже починає домінувати штам «Дельта».

    «Таким чином, варіант «Дельта», здається, переважає над варіантом «Йота», – резюмувала Ван Керхове.

    Нагадаємо, в США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Повідомлялося, що штам, названий «Йота», має летальність до 82%.

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

    Читайте також:
    Теги: медицина хвороби щеплення ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ВООЗ прогнозує різке зростання Covid-хворих на початку 2022 року