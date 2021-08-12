ВООЗ прогнозує різке зростання Covid-хворих на початку 2022 року
Кількість Covid-випадків у світі може зрости на 33% вже за пів року
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція. Про це пише пресслужба ВООЗ.
Згідно з даними організації, лише за останні шість місяців загальна кількість Covid-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.
«За нинішньою траєкторією ми можемо пройти рівень в 300 млн відомих випадків вже на початку майбутнього року», – відзначає пресслужба.
Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреїсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, однак світ цього не робить.
Водночас ВООЗ заспокоїла, що ковід-штам «Йота» є менш небезпечним за «Дельту».
Експертка ВООЗ додала, що у районах США, де більшість випадків були пов'язані з «Йотою», вже починає домінувати штам «Дельта».
«Таким чином, варіант «Дельта», здається, переважає над варіантом «Йота», – резюмувала Ван Керхове.
Нагадаємо, в США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Повідомлялося, що штам, названий «Йота», має летальність до 82%.
Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.