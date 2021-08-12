На Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб

До лікарень із підтвердженням та підозрою на ковід потрапили 588 людей

До лікарень із підтвердженням та підозрою на ковід потрапили 588 людей

Вчора медиками зафіксовано понад 1200 нових хворих

Минулої доби в Україні виявили 1 247 нових випадків Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу 588 осіб госпіталізували, 1 039 осіб одужало, 24 – померли від ускладнень.

За добу методом ПЛР протестували 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 осіб, експрес-тестами – 17 267 осіб.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіла 2 262 601 особа, одужала – 2 194 791 особа, летальних випадків – 53 173.

Графіка МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Як відомо, карантин в Україні продовжать до жовтня.

Крім того, українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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