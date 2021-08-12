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    На Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб

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    До лікарень із підтвердженням та підозрою на ковід потрапили 588 людей - На Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб
    До лікарень із підтвердженням та підозрою на ковід потрапили 588 людей
    Фото: «Анадолу»

    Вчора медиками зафіксовано понад 1200 нових хворих

    Минулої доби в Україні виявили 1 247 нових випадків Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Також за минулу добу 588 осіб госпіталізували, 1 039 осіб одужало, 24 – померли від ускладнень.

    За добу методом ПЛР протестували 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 осіб, експрес-тестами – 17 267 осіб.

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіла 2 262 601 особа, одужала – 2 194 791 особа, летальних випадків – 53 173.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

    Як відомо, карантин в Україні продовжать до жовтня.

    Крім того, українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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    На Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб