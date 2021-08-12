Експерт з Академії наук закликає негайно скасувати усі концерти та інші масові заходи

«Не повинно бути ніякого загравання з епідемією», – Галицький

До Дня Незалежності буде проведено сотні масових заходів. Найбільший концерт запланований на Олімпійському у столиці

Президент анонсував план святкування Дня Незалежності, проте будь-які концерти та масові заходи необхідно скасувати. На цьому в інтерв'ю «Главкому» наголосив вчений-біохімік Володимир Галицький.

«Не повинно бути ніякого загравання з епідемією. Не варто допускати подорожі у країни, де зараз розгорається епідемія. Не можна нехтувати використанням засобів індивідуального захисту, дотриманням соціальної дистанції та гігієни», – додав науковець.

На його думку, чекати, допоки рівень захворюваності зросте до певної позначки, не варто. Щотижня епідемічна ситуація в країні погіршується. «Слід негайно запроваджувати обмежувальні заходи. Минулого року саме завдяки загальноукраїнському локдауну вдалося зупинити весняну хвилю епідемії Covid -19», – пояснює Галицький.

Втім, досвід боротьби з першою хвилею епідемії урядовці до уваги не беруть. Через це дві наступні хвилі поширення коронавірусу, осіння та весняна, показали значний зріст госпіталізацій.

«Прогноз щодо весняної хвилі був зроблений ще наприкінці листопада, після чого я кілька разів намагався попередити своє керівництво (в особі академіка Сергія Комісаренка – голови комісії з біобезпеки при РНБО), коли точно розпочнеться весняна хвиля Covid-19 в Україні, та що вона буде носити різкий характер», – згадує вчений.

Тоді попередження Галицького керівництво проігнорувало. Зараз в Україні розгорнулася кампанія з вакцинації населення. Проте наразі кількість тих, хто отримав щеплення, замала, щоб протидіяти епідемії нового штаму «дельта».

«Сам темп вакцинації вже починає залежати не стільки від доступності вакцин, як від громадянської свідомості населення. На жаль, згаяно багато дорогоцінного часу на початку. На сьогодні в Україні вакциновано однією дозою вакцини лише 10% населення, а двома дозами – 6%, і епідемія такого рівня практично не помітить», – підсумовує Галицький.

Літньо-осіння хвиля поширення «дельта»-коронавірусу неминуча, додає вчений. Несвоєчасне запровадження обмежувальних заходів призведе до «сплеску» заражень по всій Україні.

За результатами досліджень, 80% пацієнтів у Києві інфіковані штамом «дельта».

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року.