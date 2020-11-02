В Україні з'явилася нова 2-гривнева монета

В Україні з'явилася нова 2-гривнева монетаграфіка
Виконана з нейзильбера, монета вийде тиражем у 30 тисяч штук
Монета присвячена пам'яті знаменитого українського нейрохірурга
Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам’ятну монету «Андрій Ромоданов».
Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.
На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.
На іншій – державний Герб України, напис «Україна», логотип монетного двору і рік випуску.
Андрій Петрович Ромоданов — український нейрохірург. За участю Ромоданова розроблена ефективна методика відновного лікування порушень рухових функцій після травм, судинних захворювань і видалення пухлин головного мозку. Ромоданов є творцем наукової школи нейрохірургів в Україні. Він був головним нейрохірургом Міністерства охорони здоров'я Української РСР.