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    Економіка та фінанси

    В Україні з'явилася нова 2-гривнева монета

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    <p>Виконана з&nbsp;нейзильбера, монета вийде тиражем у 30 тисяч штук</p> - В Україні з'явилася нова 2-гривнева монета

    Виконана з нейзильбера, монета вийде тиражем у 30 тисяч штук

    Монета присвячена пам'яті знаменитого українського нейрохірурга

    Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам’ятну монету «Андрій Ромоданов».

    Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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    Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.

    На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.

    На іншій – державний Герб України, напис «Україна», логотип монетного двору і рік випуску.

    Андрій Петрович Ромоданов — український нейрохірург. За участю Ромоданова розроблена ефективна методика відновного лікування порушень рухових функцій після травм, судинних захворювань і видалення пухлин головного мозку. Ромоданов є творцем наукової школи нейрохірургів в Україні. Він був головним нейрохірургом Міністерства охорони здоров'я Української РСР.

    Національний банк історія гроші пам'ять лікар Україна монета НБУ
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