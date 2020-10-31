781 випадок Covid-19: у Києві черговий рекорд добової кількості хворих

У столиці щодня виявляють все більшу кількість випадків захворювання на коронавірус

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 23 людини

За минулу добу, 30 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 781 людини. Це на 40 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 29 жовтня було 741 хворий). Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 37549 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом у Києві одужали 12862 особи (за добу 223), померли 766 особи (за добу 23).

У Київській області зафіксовано 16464 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 345 осіб. За попередню добу збільшення складало 339 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7933 особи (за добу 61), померли 396 людини (за добу 19).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 387481 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 30 жовтня зафіксовано ще 8752 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 30 жовтня у Києві було 36768 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 741 особи.

У Київській області було зафіксовано 16119 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 339 осіб.