Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського

Зеленський: «Росія буде пробувати відкусити той чи інший шматок Європи лише тоді, коли бачитиме ту чи іншу безпекову невизначеність»

Убезпечити Європу від будь-яких агресій можна лише разом з Україною і лише разом з Україною в НАТО, тому повинна бути досягнута безпекова визначеність щодо майбутнього нашої держави в Альянсі. Про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Не може бути в Європі дефіциту безпекової визначеності, який провокуватиме російську тиранію та агресію. Росія буде пробувати відкусити той чи інший шматок Європи лише тоді, коли бачитиме ту чи іншу безпекову невизначеність. Коли все визначено й очевидно, російська тиранія не наважується порушувати безпеку. Очевидно, що убезпечити Європу від будь-яких агресій можна лише разом з Україною і лише разом з Україною в НАТО. Саме тому має бути досягнута безпекова визначеність щодо нашого майбутнього в Альянсі», - сказав Зеленський.

За його словами, тоді Росії доведеться переорієнтуватися на власну державність – «зайнятися собою, нарешті, а не будь-якими експансіями».

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Зеленський також розповів про телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої «зосередилися на подальшій оборонній співпраці, на стратегічних питаннях захисту нашої Європи – Європи, яка може бути мирною лише тоді, коли мир для неї буде гарантований повною безпековою визначеністю».

Очільник України наголосив, що Німеччина дуже потужно допомогла Україні з ППО.

«Блискучі німецькі системи «Айріс-Т» добре показали себе в захисті нашого неба. Ми маємо й передані нам Німеччиною американські «Петріоти», дуже ефективні», - сказав Президент.

Він додав, що Україна вдячна за них, як і за всю іншу життєво необхідну допомогу.

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«Дуже активно готуємося до саміту і очікуємо від наших партнерів саме такої рішучості, якої вимагає цей історичний момент. І обов’язково – наші активні дії», - сказав Зеленський.

Окремо глава держави висловив стурбованість станом експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

«Світ сьогодні знову побачив, як Кремль – на жаль, руками чинної влади Грузії – вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі», – написав Зеленський.

Президент нагадав, що наша країна вже неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання над Саакашвілі та повернути його до України.

«Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею», – додав президент.

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Він зазначив, що вкотре закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію та врятувати життя колишньому президентові Грузії. «Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність», – наголосив Зеленський.

Передусім президент України привітав воїнів зенітних ракетних військ українських Повітряних сил.

«Я дякую за кожну збиту вами ціль, воїни! Вже понад три тисячі таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів… Все це – тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли», – сказав Зеленський.

Традиційно глава держави подякував усім, хто зараз у бою і на бойових постах і позиціях та відзначив окремих воїнів кількох бригад.

«Передова. Героїчні 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, воїни! 47-ма окрема механізована бригада «Маґура» – дякую! Славетна 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» – дякую, воїни! 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони – дякую!» - сказав Зеленський.

Також він відзначив молодшого лейтенанта Олександра Павлова, командира взводу морської піхоти 36-ї бригади морпіхів.

«Його впевнені та сильні дії, уміле управління в бою дають хороші результати державі», - сказав президент.

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Окрім того, він згадав екіпаж танка Т-80 під командуванням молодшого сержанта Андрія Марчука, якому подякував за влучність і хоробрість.

«Це 36-та бригада морпіхів. А з 35-ї бригади відзначу сьогодні командира танка, молодшого сержанта Артема Образка – дякую за справжню українську сміливість та майстерність при звільненні населеного пункту Макарівка. Дякую, Артеме», - заявив Зеленський.

Президент подякував і старшому солдату Євгену Піддубному, саперу 47-ї механізованої бригади, який «діє на дуже гарячому зараз напрямку і дуже ефективно виконує свої завдання».

«Капітан Іван Огурцов. Діючи на Авдіївському напрямку, наші вогневі артилерійські групи під його командуванням дуже результативно знищують ворожі позиції та склади. Дякую, воїне!» - зазначив Зеленський.

На Мар’їнському напрямку Глава Української держави відзначив артилерійський дивізіон під командуванням підполковника Павла Лукʼянова, який «не дає окупантам жодної хвилини відпочинку».

Раніше повідомлялося, що Зеленський обіцяє посилити українську систему ППО.