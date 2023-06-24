«Скористаємося цим історичним шансом». Підполковник армії Білорусі звернувся до співвітчизників (відео)

«Проросійський шлях, яким Лукашенко вів країну усі ці роки, завів Білорусь у глухий кут»

Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та безпеки і засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білорусів. На тлі подій у Росії він закликав народ об'єднатися.

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«Всі мислячі люди розуміли, що Російська Федерація побудована на брехні, корупції та беззаконні. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу. Ми не знаємо, що буде завтра», – сказав він.

Підполковник вважає, що проросійський шлях, яким Лукашенко вів країну усі ці роки, завів Білорусь у глухий кут.

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«І ми повинні вирішити, що робити далі, і вирішити швидко, тому що або ми скористаємося цим історичним шансом і станемо успішною європейською країною, або ми втратимо все, і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки в книгах. Перш за все я хочу звернутися до білоруських військових. Нам нема на кого покластись. Але ми з вами, об'єднавшись, обов'язково впораємося. Об’єднаємо націю, збережемо Батьківщину, все інше – потім», – додав Сахащик.

Сахащик звернувся до військовослужбовців 38-ї десантної бригади та інших військових частин, аби ті «налаштувалися на їхню хвилю та були на зв'язку».

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

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У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.