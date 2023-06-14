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Зеленський провів годинну розмову з президентом Польщі: про що йшлося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський провів годинну розмову з президентом Польщі: про що йшлося
Зеленський підписав нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами
фото: скриншот відео

Очільник України нагородив державними нагородами 331 захисника

Сьогодні, 14 червня, президент Володимир Зеленський із польським колегою Анджеєм Дудою провели годинну розмову, присвячену безпековій тематиці, а саме ситуації на полі бою, зброї та снарядам для наших воїнів. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

«Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей. Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно. Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об’єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО», – сказав Зеленський.

За його словами, протягом усього тижня триває дуже предметна підготовка до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні.

«Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде», – наголосив президент

Крім того, він зазначив, що підготовка до лондонської конференції супроводжується щоденними тривалими й глибокими нарадами, до яких залучаються всі потрібні державні інституції.

Також продовжується комунікація з партнерами щодо російського ракетного виробництва.

«Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з «Калібрів». Десятки компонентів цих «Калібрів» поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет», – наголосив український лідер.

Сьогодні Зеленський підписав нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом нагороди отримав 331 воїн.

«Будь ласка, завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня. Дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги! Особливо дякую кожному й кожній, хто зараз у боях на сході та півдні нашої держави відкриває Україні стратегічний простір, простір руху до перемоги. Дякую всім, хто зараз і в наступі, і в обороні, хто штурмує позиції окупантів і хто відбиває їхні штурми, – дякую всім вам, воїни, за хоробрість, за стійкість та за кожен метр результату! Слава нашим героям! Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував удар по Кривому Рогу, завданий окупантами 13 червня: одна з ракет мала іноземні компоненти.

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Теги: Польща Володимир Зеленський російська ракета державні нагороди

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