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Зеленський обіцяє посилити українську систему ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський обіцяє посилити українську систему ППО
Глава держави подякував союзникам за зброю. яка захищає українське небо
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Блискучі німецькі системи IRIS-T добре показали себе в захисті нашого неба»

Україна докладе максимально зусиль, аби система проти повітряної оборони країни стала ще сильнішою. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що заслухав доповідь командувача Повітряних сил генерала Миколи Олещука щодо стану української ППО.

«Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо», – заявив Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні також провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо допомоги Україні з ППО.  «Блискучі німецькі системи IRIS-T добре показали себе в захисті нашого неба. Ми маємо й передані нам Німеччиною американські Patriot, дуже ефективні. Україна вдячна за них, як і за всю іншу життєво необхідну допомогу», – підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що сім держав оголосили про відправку Україні систем ППО.

 

Теги: Володимир Зеленський Україна президент системи ППО

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