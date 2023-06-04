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Росіяни вдарили по Херсонщині з артилерії: влучили у житлові квартали

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Херсонщині з артилерії: влучили у житлові квартали
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає

Російська армія минулої доби, 3 червня, здійснила 56 обстрілів Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 287 снарядів із мінометів, артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів (39 снарядів).

Як зауважив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Як додав очільник ОВА, зі звільненої від росіян території області евакуювали ще 122 людини.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Раніше повідомлялося, що ворог накрив Херсонщину масованим вогнем. Через російську агресію п’ять людей (з них двоє – діти) дістали поранення.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.

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Теги: Херсон окупанти росія обстріл

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