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Говорили про ситуацію на ЗАЕС: Зеленський провів важливу розмову з Трюдо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Говорили про ситуацію на ЗАЕС: Зеленський провів важливу розмову з Трюдо
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
фото з відкритих джерел

Президент України звернув увагу прем’єр-міністра Канади на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо обговорив спробу заколоту «вагнерівців» у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС. Про це зеленський повідомив у Telegram.

«Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України», – написав очільник України.

Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

«Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО», – розповів глава держави.

Раніше повідомлялося, що терористична Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

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Теги: росія теракт Володимир Зеленський Запорізька АЕС

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