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Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
Ворог поцілив по житлових будинках та будівлі СБУ у Сумах
фото: пресслужба ОВА

Володимир Зеленський: «На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі» 

Сьогодні, 3 липня, Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття», – сказав президент.

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео. Унаслідок російської атаки на Суми одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Теги: росія Суми СБУ військові Володимир Зеленський президент будинок ворог поранення

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