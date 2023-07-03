Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський

Ворог поцілив по житлових будинках та будівлі СБУ у Сумах

Володимир Зеленський: «На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі»

Сьогодні, 3 липня, Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття», – сказав президент.

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Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео. Унаслідок російської атаки на Суми одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.