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Сім росіян та магазин кераміки: США оприлюднили новий список санкцій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сім росіян та магазин кераміки: США оприлюднили новий список санкцій
США вкотре застосували санкції проти росіян
фото з відкритих джерел

США звинуватили громадян Росії у тому, що вони підтримують зв'язки зі спецслужбами країни-агресора

Мінфін США розширив список санкцій, до якого входять громадяни країни-агресора, і включив туди ще сімох громадян Росії і одну юрособу – магазин кераміки. Відповідний перелік опубліковано на сайті міністерства.

Мінфін США розширив список санкцій, включивши до нього власника магазину Perko Workshop Family Олексія Лосєва, через те, що він «намагався дестабілізувати політичну обстановку в Молдові». 

Під санкції також потрапив магазин майстра кераміки. Сам Лосєв в одному з постів у ВКонтакті розповідав, що його депортували з Молдови в березні цього року. За словами Лосєва, йому не пояснили, з чим пов'язане висилання, а сам він, нібито, приїжджав до країни на відпочинок.

Під санкції також потрапили Світлана Бойко,  Василь Громовіков, Гліб Хлопонін, Юрій Маколов, Костянтин Сапожніков та Ганна Травнікова. Мінфін стверджує, що всі вони брали участь у російській «кампанії з дестабілізації» і «кампанії зловмисного впливу, що триває, в Молдові». США обвинувачують росіян у тому, що вони підтримують зв'язки зі спецслужбами.

Раніше  країни Євросоюзу пом'якшили низку обмежувальних заходів, які увійдуть до 11-го пакету санкцій. «Деякі пропозиції, висунуті спочатку Єврокомісією, вирішили зробити менш категоричними», – писало видання Bloomberg без уточнення деталей. Крім того, в ЄС все ще обговорюється механізм, який може застосовуватись щодо третіх країн, які допомагають Росії ухилятися від санкцій.

У матеріалі агентства наголошується, що ЄС поступово рухається у бік угоди щодо чергового пакету обмежувальних заходів. При цьому сказано, що «деяка кількість пропозицій, висунутих спочатку Єврокомісією, вирішили зробити менш категоричними».

Зокрема, згадується, що об'єднання може піти на часткове скасування пропозиції заборонити судам, які перевозили санкційні товари, заходити в порти ЄС. «Обмеження щодо перевантаження товарів із судна на судна або суден, які відключають свої транспондери, будуть вводити з 30-денним відстроченням перед набуттям чинності заходів», – уточнили співрозмовники агентства.

 При цьому деякі члени Європейського союзу, включаючи Німеччину, наполягають на тому, щоб країни, які опинилися в списку порушників санкцій, забороняли постачання деяких товарів не в масштабах цілих країн, а лише в рамках окремих компаній.

Нагадаємо, раніше Європейський союз запровадив санкції проти деяких членів пропросіської опозиції Молдови за дестабілізацію ситуації в країні Про це йдеться у «Офіційному журналі ЄС». Обмеження Євросоюзу торкнулися лідера пропросійської партії «Шор» Ілана Шора, віце-голови вказаного політичного об'єднання Марини Таубер, молдавського олігарха Володимира Плахотнюка та голови партії «Будуємо Європу вдома», колишнього заступника голови Генерального комісаріату поліції республіки Георгія Кавкалюка. Крім того, санкції було введено щодо російського підприємця Ігоря Чайки.

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Теги: Мінфін санкції відпочинок партії магазин Європейський союз США росія росіяни

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