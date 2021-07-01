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    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)

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    Вантаж із фури висипався на дорогу - Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Вантаж із фури висипався на дорогу
    Фото: dtp.kiev.ua

    У вантажівки на ходу лопнуло колесо

    У четвер, 1 липня, під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.

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    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)

    У результаті ДТП є постраждалі. Їх кількість і стан уточнюються.

    Наразі рух транспорту ускладнено.

    Як повідомлялося, 30 червня у Києві на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в бетонний стовп.

    Теги: ДТП Київ вантажівки автомобіль
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    Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)