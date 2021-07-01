Серйозна ДТП у Києві: вантажівка врізалась у міст і знесла легковик (фото, відео)
Вантаж із фури висипався на дорогу
Фото: dtp.kiev.ua
У вантажівки на ходу лопнуло колесо
У четвер, 1 липня, під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
У вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.
У результаті ДТП є постраждалі. Їх кількість і стан уточнюються.
Наразі рух транспорту ускладнено.
Як повідомлялося, 30 червня у Києві на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в бетонний стовп.