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    У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)

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    В аварію потрапило маршрутне таксі № 476, яке їхало на столичну Оболонь - У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)
    В аварію потрапило маршрутне таксі № 476, яке їхало на столичну Оболонь
    Фото: Наталка Прудка / Главком

    За попередньою інформацією, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав

    У середу ввечері, 30 червня, маршрутне таксі потрапило у ДТП. Як повідомляє кореспондент «Главкому», маршрутка врізалася в бетонний стовп по вулиці Курнатовського 6.

    Відомо, що в аварію потрапило маршрутне таксі № 476, яке їхало на столичну Оболонь.

    За попередньою інформацією, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.

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    У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)
    У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)
    У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)

    До слова, на Київщині блискавка вдарила в автомобіль із людьми.

    Також повідомлялося, що п’яний водій влаштував ДТП у Києві (відео).

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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    У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)