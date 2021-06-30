У Києві маршрутка влетіла в бетонний стовп (фото)

В аварію потрапило маршрутне таксі № 476, яке їхало на столичну Оболонь

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав

У середу ввечері, 30 червня, маршрутне таксі потрапило у ДТП. Як повідомляє кореспондент «Главкому», маршрутка врізалася в бетонний стовп по вулиці Курнатовського 6.

Відомо, що в аварію потрапило маршрутне таксі № 476, яке їхало на столичну Оболонь.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.

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