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    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП

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    Наразі розбирають газоблоки та прибирають із дороги ушкоджену вантажівку - Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Наразі розбирають газоблоки та прибирають із дороги ушкоджену вантажівку
    Фото: glavcom.ua

    На місці працюють рятувальники та інші галузеві служби міста

    Унаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

    У напрямку станції метро «Святошин» від станції «Берестейська» рух частково відновлено двома смугами.

    Під час ДТП постраждали та були госпіталізовані з незначними травмами двоє людей.

    У результаті ДТП фура перекинулась. Фото: glavcom.ua
    У результаті ДТП фура перекинулась. Фото: glavcom.ua

    На місці працюють пожежники, рятувальники та інші галузеві служби міста.

    Шляхопровід не ушкоджено.

    Наразі розбирають газоблоки та прибирають ушкоджений вантажний автомобіль.

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    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП

    Як повідомлялося, під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.

    Теги: ДТП Київ дороги вантажівки рятувальники КМДА
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    Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП