Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП
На місці працюють рятувальники та інші галузеві служби міста
Унаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.
У напрямку станції метро «Святошин» від станції «Берестейська» рух частково відновлено двома смугами.
Під час ДТП постраждали та були госпіталізовані з незначними травмами двоє людей.
На місці працюють пожежники, рятувальники та інші галузеві служби міста.
Шляхопровід не ушкоджено.
Наразі розбирають газоблоки та прибирають ушкоджений вантажний автомобіль.
Як повідомлялося, під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.