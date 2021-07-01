Перекинута фура з цеглою заблокувала рух проспектом Перемоги: подробиці ДТП

На місці працюють рятувальники та інші галузеві служби міста

Унаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

У напрямку станції метро «Святошин» від станції «Берестейська» рух частково відновлено двома смугами.

Під час ДТП постраждали та були госпіталізовані з незначними травмами двоє людей.

У результаті ДТП фура перекинулась. Фото: glavcom.ua

На місці працюють пожежники, рятувальники та інші галузеві служби міста.

Шляхопровід не ушкоджено.

Наразі розбирають газоблоки та прибирають ушкоджений вантажний автомобіль.

Як повідомлялося, під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.