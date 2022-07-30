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Убивство «азовців» в Оленівці: РНБО назвала цілі, які переслідували рашисти

Мар’яна Мигаль
30 липня, 17:09 glavcom.ua
Убивство «азовців» в Оленівці: РНБО назвала цілі, які переслідували рашисти
фото з відкритих джерел

Попередні висновки дають підстави розглядати версію про підрив в середині барака

Знищуючи українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області рашисти переслідували сім цілей. Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що вбивство військовополонених потребує ретельного міжнародного розслідування за участі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я цієї категорії військовополонених.

«Заяви російської сторони про буцімто український обстріл барака системами M142 Himars і демонстрація уламків ракети, нібито знайдених на місці вбивства, є свідомою брехнею та фабрикуванням доказів», – ідеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що непричетність Himars легко довести, адже кожен постріл і ціль влучання надійно документуються. Точність ураження цілей Himars засвідчена успіхами Збройних сил України у знищенні тилових військових об’єктів росіян.

Крім того, інформація про перебування військовополонених з «Азовсталі» в Оленівці була публічною, тому ЗСУ не мали мотиву здійснювати атаку на цей населений пункт.

Також, попередні висновки, зроблені за оприлюдненими фото й перехопленими Служби безпеки України розмовами загарбників, дають підстави розглядати версію про підрив в середині барака.

Є достатні підстави стверджувати, що вбивство військовополонених в Оленівці було умисним і завчасно запланованим російською стороною, що мало наступні сім цілей.

  • Дискредитацію політичного керівництва України фальшивими звинуваченнями у «злочинному наказі» та хибності політичного рішення про здачу в полон гарнізону «Азовсталі».
  • Дискредитацію ЗСУ фальшивими звинуваченнями у виконанні «злочинних наказів» або ж у професійній некомпетентності у визначенні й точності ураження цілей.
  • Дискредитацію західних постачань зброї для України.
  • Приховану страту військовослужбовців полку «Азов».
  • Знищення свідків та жертв катувань українських військовополонених.
  • Деморалізацію українського суспільства шокуючою новиною.
  • Підрив бойового духу ЗСУ і волі до спротиву (злочин вчинено одночасно з поширенням відео про садистську розправу над українським полоненим).

Нагадаємо, Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих захисників внаслідок теракту в Оленівці.

Як повідомлялося, окупанти здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. 

Читайте також: Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Теги: окупанти війна Азов Донеччина

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