Убивство Бузини: суд продовжиться 22 лютого

22 лютого продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду

Шевченківський райсуд Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Олеся Бузини 22 лютого. Про це на засіданні 9 лютого повідомив головуючий суддя Євген Сидоров. Як відомо, на початку засідання захист і обвинувачені просили суд заявити самовідвід і просили, щоб справу розглядав суд присяжних. Проти цього заперечувала сторона



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Фото Євгена Руденка Обвинувачені Медведько і Поліщук

22 лютого продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду

Шевченківський райсуд Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Олеся Бузини 22 лютого.

Про це на засіданні 9 лютого повідомив головуючий суддя Євген Сидоров.

Як відомо, на початку засідання захист і обвинувачені просили суд заявити самовідвід і просили, щоб справу розглядав суд присяжних. Проти цього заперечувала сторона обвинувачення.

Мати убитого Валентина Бузина також наполягала на тому, щоб справу почали розглядати 9 лютого.

Головуючий суддя оголосив про самовідвід.

Але колегія суддів, порадившись у нарадчій кімнаті, у задоволенні обох клопотань відмовила, бо не побачила законних підстав для цього.

«У зв'язку із зайнятістю суддів» розгляд справи перенесли на 10:00 22 лютого.

Як пояснив прокурор, 22 лютого продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду. На ньому судді, серед іншого, вирішуватимуть можливість розгляду справи судом присяжних на «законну вимогу обвинувачених».

Захисник обвинувачених Андрій Федур назвав таке рішення суддів «судилищем».

«Я глибоко переконався, що цей судовий процес у цьому складі суду немає ніяких перспектив. Це судилище. Але ми до судового процесу готові, готові до будь-яких вивертів. Ми його не затягуємо. Але сьогодні судом був порушений принцип безперервності судового засідання. Судді прямо заявили, що вони зайняті в інших процесах, і тому відкладають. Це пряме порушення закону», - сказав Федур.

Як відомо, 9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

Зазначимо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні.

За підозрою у вбивстві журналіста було затримано двох представників «Правого сектору» Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.

9 грудня 2015 року суд відпустив під домашній арешт Дениса Поліщука, а 31 грудня - Андрія Медведька - підозрюваних у вбивстві журналіста.

За словами адвоката, вбивць було кілька (принаймні двоє), тоді як з фабули звинувачення випливає, що стріляв у Бузину безпосередньо Медведько.

Поліщук (позивний Аллах) та Медведько (позивний Мейсон) є громадськими активістами, брали участь в АТО як добровольці.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.