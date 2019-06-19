«Європейська солідарність» закликає депутатів Харківської міськради не голосувати за перейменування проспекту Григоренка



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Партія «Європейська солідарність» закликає всіх депутатів Харківської міської ради проголосувати проти перейменування проспекту Петра Григоренка

Якщо харківські депутати проголосують за перейменування проспекту Григоренка, партія буде ухвалювати рішення про виключення цих депутатів зі своїх лав, - йдеться на сайті

Партія «Європейська солідарність» вимагає від членів фракції у Харківській міській раді Ірини Цвєткової та Сергія Куценка, які проголосували за включення до порядку денного сесії питання про повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Жукова, відкликати свої голоси. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що інакше партія буде ухвалювати рішення про виключення цих депутатів з партії та ініціювати їх позбавлення депутатських мандатів Харківської міськради.

«Партія «Європейська солідарність» вважає такі плани харківської міської влади та міських депутатів прямим порушенням законів України та спробами реваншизму проросійських сил скасувати декомунізацію», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що партія «Європейська солідарність» закликає всіх депутатів Харківської міської ради проголосувати проти перейменування проспекту Петра Григоренка.

Як повідомлялося, Інститут нацпам’яті пояснив Кернесу, чому харківському проспекту не повернуть ім’я Жукова.