Ще один депутат вийшов із фракції БПП



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Дмитро Лубінець Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Дмитро Лубінець пройшов до Верховної Ради VIII скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області

Народний депутат Дмитро Лубінець вийшов із фракції «Блоку Петра Порошенка».

Відповідну заяву 18 червня зачитала з трибуни Верховної Ради перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

«Відповідно до частини 3-ї статті 60 Регламенту Верховної Ради та відповідно до заяви, що надійшла до Президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Лубінця», - сказала Геращенко.

Лубінець пройшов до Верховної Ради VIII скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області.

Після його виходу у фракції БПП залишається 128 парламентарів.

Нагадаємо, 6 червня фракцію БПП залишив народний депутат Олег Недава. Також нардеп Олександр Грановський вийшов з БПП.

28 травня спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції Блок Петра Порошенка.

22 травня з Блоку Петра Порошенка вийшла низка нардепів. Це Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко.