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    Політика

    Ще один депутат вийшов із фракції БПП

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    Дмитро Лубінець - Ще один депутат вийшов із фракції БПП
    Дмитро Лубінець
    Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

    Дмитро Лубінець пройшов до Верховної Ради VIII скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області

    Народний депутат Дмитро Лубінець вийшов із фракції «Блоку Петра Порошенка».

    Відповідну заяву 18 червня зачитала з трибуни Верховної Ради перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

    «Відповідно до частини 3-ї статті 60 Регламенту Верховної Ради та відповідно до заяви, що надійшла до Президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Лубінця», - сказала Геращенко.

    Лубінець пройшов до Верховної Ради VIII скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області.

    Після його виходу у фракції БПП залишається 128 парламентарів.

    Нагадаємо, 6 червня фракцію БПП залишив народний депутат Олег Недава. Також нардеп Олександр Грановський вийшов з БПП.

    28 травня спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції Блок Петра Порошенка. 

    22 травня з Блоку Петра Порошенка вийшла низка нардепівЦе Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко. 

     Читайте також: Оновлений Блок Порошенка: без Гройсмана і Луценка, але з Парубієм і дівчатами
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