У Казахстані вирішили відмовитися від проведення акції «Безсмертний полк»



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Акції «Безсмертний полк» у Казахстані, архівне фото

Учасники акцій попередніх років поскаржилися на викинуті в урни портрети загиблих у Великій Вітчизняній війні

Влада казахстанського міста Актобе вирішила відмовитися від проведення 9 травня акції «Безсмертний полк».

Про це повідомляється на сайті міської адміністрації.

Відповідне рішення було прийнято після звернення учасників акцій попередніх років, які поскаржилися на викинуті в урни портрети загиблих у Великій Вітчизняній війні. Також влада висловила побоювання, що через проведення акції на дорогах можуть утворитися затори, що викличе для жителів міста великі незручності.

Як відзначили в адміністрації, організатори подібних заходів повинні були за 10 днів до проведення акції подати заяву до органів виконавчої влади, проте цього не було зроблено.

Влада запропонувала всім бажаючим вшанувати пам’ять учасників Великої Вітчизняної війни, приєднавшись до святкових заходів, які пройдуть 9 травня в парку Першого президента Республіки Казахстан.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін пропонує українцям на 9 Травня вийти на вулиці з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій.

Раніше повідомлялося, що Український інститут національної пам’яті звертається з проханням до українців у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні доповнити одяг червоним маком – символом пам’яті.