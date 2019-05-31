Угорська правляча партія Fidesz може приєднатися до іншої фракції Європарламенту



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Віктор Орбан наголосив на тому, що його політична сила буде спостерігати за тим, куди буде рухатися ЄНП

Країни Вишеградської четвірки займатимуть єдину позицію щодо обрання нового складу керівництва ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який представляє партію Fidesz, заявив про те, що дана політична сила може приєднатися до іншої фракції в Європейському парламенті, якщо перебування в фракції Європейської народної партії (ЄНП) не відповідатиме інтересам країни.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В березні ЄНП призупинила членство Fidesz через проблеми із верховенством права і демократією в Угорщині. Віктор Орбан наголосив на тому, що його політична сила буде спостерігати за тим, куди буде рухатися ЄНП, а також, чи зможе Будапешт впливати на поведінку даного об’єднання.

Європейська народна партія перемогла на виборах до Європейського парламенту, які відбулися 23-26 травня. Проте для обрання членів Єврокомісії ЄНП треба буде підтримка щонайменше двох інших політичних сил.

Також Орбан повідомив про те, що країни Вишеградської четвірки погодилися займати спільну позицію у питанні визначення нового складу керівництва ЄС. У випадку із обранням глави Єврокомісії Будапешт буде готовий підтримати кандидата, який буде виступати за необхідність протидії міграції і за захист християнської культури.

За словами Орбана, в партії Fidesz є фаворит і навіть не один в питанні кандидатури на керівника Єврокомісії. Проте прем’єр-міністр Угорщини відмовився уточняти, про кого саме йде мова.

Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України Петро Порошенко з оптимізмом сприймає результати виборів до Європарламенту.