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    Угорські свині, французькі мініовечки та карпатські буйволи: на Прикарпатті створюють контактну екоферму

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    Наразі фермер має в користуванні загалом 114 га, частина з якої залишається під випас тварин - Угорські свині, французькі мініовечки та карпатські буйволи: на Прикарпатті створюють контактну екоферму
    Наразі фермер має в користуванні загалом 114 га, частина з якої залишається під випас тварин

    На фермі облаштовані фотозони, де від весняного цвітіння саду й до осені особливо людно

    Неподалік Івано-Франківська у селі Підлужжя є ферма, у стаді якої живуть шість буйволів карпатської породи, угорські свині-мангалиці, французькі мініовечки, бурські кози і віслюки. Фермер має на меті створити контактну екоферму, адже вільний випас тварин серед гарних краєвидів приваблює туристів. Про це повідомляє golos, пише agronews.ua.

    Власник ферми Роман Яковин каже, що на фермі облаштовані фотозони, де від весняного цвітіння саду й до осені особливо людно.

    «Карпатські буйволи — дороге задоволення, адже одне теля коштує до 500 євро, доросла тварина — вчетверо більше. Зате буйволяче молоко дуже цінується за високий вміст білку, жирів, кальцію та інших мікроелементів, вітамінів групи А і В, значно менший вміст холестерину, ніж у коров’ячому. З нього виготовляють моцарелу», — цитує Яковин. 

    Наразі фермер має в користуванні загалом 114 га: 8 га яблуневого саду та 15 га — насадження волоського горіха, 60 га орної землі, решта — під пасовищем.

    Яковин спочатку займався господарством суто для власних потреб, а пізніше побачив інтерес людей до тварин і взявся за створення екоферми. Тепер поголів’я зросло до двадцяти. Є п’ять корів породи карпатська бура.

    Теги: Івано-Франківщина тварини свині фермер
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