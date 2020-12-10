У «Борисполі» затримали іноземця з партією ліків на 800 тис. грн

Правоохоронці не допустили незаконне ввезення в Україну ліків

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» викрито іноземця, який спробував потай ввезти в Україну партію лікарських засобів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Так, 9 грудня рейсом зі Стамбула в Україну прибув громадянин Туреччини, 1998 року народження. Для перетину кордону іноземець обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має обмежених до переміщення товарів.

Під час проведення з пасажиром контролю другої лінії чоловік так само не надав жодної інформації щодо переміщення партії медикаментів. Однак прикордонники вже володіли інформацією від оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» щодо переміщення цим громадянином партії медикаментів.

Згодом у валізі іноземця правоохоронці виявили 240 упаковок медичних препаратів. Попередня вартість вилученого складає більше 800 тисяч гривень.

На цей час проводяться перевірочні заходи. Представники митниці склали протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, днями у «Борисполі» правоохоронці викрили переміщення партії елітного тютюну для кальяну.