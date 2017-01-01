Угорський міністр закликав НАТО не приймати ситуацію із законом України «Про освіту»

Україна, прийнявши закон про освіту, не виконує своїх євроатлантичних зобов’язань, зазначив Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив 6 грудня в Брюсселі на полях дводенної наради міністрів закордонних справ країн членів НАТО, що Україна, прийнявши закон про освіту, не виконує своїх євроатлантичних зобов’язань. Сійярто нагадав, що у своїй річній національній програмі розвитку Україна визначила за мету поважати та



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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Україна, прийнявши закон про освіту, не виконує своїх євроатлантичних зобов’язань, зазначив Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив 6 грудня в Брюсселі на полях дводенної наради міністрів закордонних справ країн членів НАТО, що Україна, прийнявши закон про освіту, не виконує своїх євроатлантичних зобов’язань.

Сійярто нагадав, що у своїй річній національній програмі розвитку Україна визначила за мету поважати та розширювати права національних меншин, але новий освітній закон, на думку міністра, повністю суперечить цьому. Цим самим Київ проводить «двосторонню акцію» не тільки проти Угорщини, але і порушує взяті на себе міжнародні зобов’язання, додав Сійярто.

За його словами, якщо для України важливо «відновити співпрацю з Євроатлантичним союзом», то вона повинна скасувати закон про освіту. Він закликав країни, яким небайдуже відновлення діалогу з Україною, переконувати Київ дотримуватися обраного міжнародного курсу.

«Угорщина нізащо не пожертвує інтересами закарпатських угорців заради геополітичних ігор, і тому виступає проти того, щоб НАТО прийняло ситуацію, що склалася в Україні», – заявив політик. Він також додав, що «якщо Київ скасує згаданий вище закон, Угорщина знову стане найголоснішим прибічником євроатлантичних прагнень України».