ЄС готує делегацію на переговори стосовно України: журналісти дізналися, хто її очолить

Брюссель прагне долучитися до майбутніх контактів із Москвою, щоб європейські інтереси та позиція Києва були представлені за столом переговорів

Європейська комісія та Європейська рада готують спільну делегацію високопосадовців для участі в наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Її, ймовірно, очолить керівник апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт. Про це повідомляє Euronews із посиланням на власні джерела, пише «Главком».

За інформацією видання, наступний раунд переговорів може відбутися на початку листопада в Абу-Дабі. Точну дату зустрічі поки не оголосили.

Брюссель прагне змінити формат майбутніх контактів, щоб за одним столом одночасно були представлені Україна, США, Росія та європейські партнери. Досі основним каналом переговорів між Вашингтоном і Москвою залишалися двосторонні контакти, а Україна періодично долучалася до тристоронніх зустрічей.

За даними журналістів, європейські посадовці побоюються, що Вашингтон може домовитися з Москвою без належного врахування інтересів України та Європи. Занепокоєння посилилося після зміни підходу президента США Дональда Трампа до Росії, зокрема його домовленостей із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального та послаблення санкцій.

Єврокомісія наголошує, що прагне не лише припинення війни, а й справедливого та тривалого миру для України. Представники інституції заявили виданню, що спільна участь Єврокомісії та Європейської ради має забезпечити представлення позиції ЄС у майбутніх переговорах.

Водночас поки невідомо, чи погодять усі держави Євросоюзу запропонований формат. Раніше ідея призначення спеціального представника Європи для контактів із Москвою спричинила суперечки між країнами-членами.

За інформацією каналу, головним кандидатом на керівництво делегацією є Бйорн Зайберт, керівник апарату Урсули фон дер Ляєн. Він уже брав участь у попередніх дипломатичних контактах щодо України.

Зокрема, Зайберт долучався до зустрічей у Норвегії, де обговорювали гарантії безпеки для України та дипломатичні шляхи завершення війни. Водночас керівник апарату президента Європейської ради Антоніу Кошти Педру Лоурті раніше не був запрошений до переговорів такого формату.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп України, США та Росії в Абу-Дабі залежить передусім від американської сторони. За його словами, Київ і Москва погодилися з таким форматом, однак Сполучені Штати зосереджені на ситуації на Близькому Сході.