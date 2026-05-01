Вступ до ЄС у 2027 році: віцепрем’єр розповів, скільки вимог залишилося виконати Україні

Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка анонсував офіційне відкриття всіх переговорних кластерів з Євросоюзом не пізніше липня цього року.

Україна розраховує завершити основний етап переговорів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих півтора року та вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ у Верховній Раді.

145 вимог та технічна готовність

За словами урядовця, Україна вже отримала від Євросоюзу повний перелік вимог (бенчмарків) для відкриття всіх переговорних кластерів. Загалом Київ має виконати 145 критеріїв, які стосуються як адаптації законодавства, так і щоденної роботи державних інституцій.

«Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12–18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС», – наголосив Качка.

Він додав, що офіційне відкриття всіх переговорних кластерів у межах міжурядової конференції очікується не пізніше липня.

План дій та ратифікація

Для виконання поставлених завдань Україна ухвалила Національну програму, яка включає майже 1900 конкретних заходів за всіма 34 розділами майбутньої угоди. Уряд уже проводить активні консультації з парламентськими комітетами для прискорення проходження необхідних законопроєктів.

Водночас віцепрем’єр уточнив: підписання договору у 2027 році не означатиме миттєвого вступу. Після цього документ має пройти процедуру ратифікації в парламентах усіх 27 держав-членів ЄС, що зазвичай триває кілька років. Проте завершення технічних переговорів стане точкою неповернення в інтеграційному процесі.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, а в грудні 2023 року лідери Євросоюзу ухвалили політичне рішення про початок переговорів. Раніше європейські посадовці, зокрема представники Єврокомісії, називали термін вступу до 2027 року надто оптимістичним, наголошуючи на необхідності глибоких внутрішніх реформ самого Союзу перед новим розширенням. Проте Київ наполягає на збереженні високого темпу інтеграції через виклики, пов'язані з війною.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує надати Україні пакет привілеїв для максимальної інтеграції без негайного вступу до блоку. За даними Politico, такий крок має компенсувати відмову лідерів ЄС від ідеї «швидкого шляху» до членства, зберігши при цьому високу динаміку зближення сторін.