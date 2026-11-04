Швейцарія зняла санкції з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана

Російські мільярдери Алішер Усманов та Михайло Фрідман потрапили під санкції ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ

Берн повторив рішення Євросоюзу, який у вересні виключив бізнесменів із санкційного списку попри заперечення України

Швейцарія виключила російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі свого санкційного списку. Раніше аналогічне рішення ухвалив Європейський Союз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Із переліку осіб, на яких поширюються обмеження, також виключили колишнього ректора Кримського федерального університету Андрія Фалалєєва та компанію Redbird Corporate Services Ltd.

Крім того, зі списку вилучили трьох осіб у зв'язку з їхньою смертю. Йдеться про колишнього депутата Держдуми РФ Юрія Швиткіна, конструктора Олександра Леонова та іранського військового діяча Алірезу Тангсірі.

Чому ЄС скасував санкції проти Усманова та Фрідмана

22 вересня Європейський Союз погодив продовження персональних санкцій проти майже трьох тисяч фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською агресією проти України. Обмеження продовжили одразу на три роки – до вересня 2029 року.

Водночас із санкційного списку виключили Усманова та Фрідмана. За інформацією Reuters, це рішення стало результатом компромісу між державами-членами ЄС.

Франція наполягала на скасуванні обмежень щодо Усманова, посилаючись на міркування національної безпеки. Люксембург вимагав аналогічного рішення стосовно Фрідмана, який подав багатомільярдний позов проти країни через заморожені активи.

Латвія виступала проти виключення бізнесменів із санкційного переліку, однак зрештою не заблокувала загальне рішення. Водночас Рига повідомила про запровадження національних обмежень проти обох підприємців.

Як відреагувала Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення Євросоюзу, назвавши його ганебним і невиправданим.

За словами очільника МЗС, виключення російських бізнесменів із санкційних списків створює небезпечний сигнал Москві в той час, коли міжнародний тиск на Росію необхідно посилювати.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що завершення війни потребує рішучості та сили, а не поступок оточенню держави-агресора.

Усманов і Фрідман перебували під санкціями Євросоюзу з 2022 року. Обмеження передбачали заморожування активів та заборону на в'їзд до країн ЄС. Їхнє виключення зі швейцарського списку не означає автоматичного скасування санкцій, які можуть діяти проти них в інших юрисдикціях.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Євросоюз продовжив санкції проти Росії, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана. Обмеження проти майже трьох тисяч фізичних та юридичних осіб продовжили до 22 вересня 2029 року. Водночас рішення про виключення двох російських мільярдерів ухвалили без погодження з Україною.