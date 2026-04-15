Головна Світ Політика
search button user button menu button

Союзники України гальмують її прискорений вступ до ЄС: які країни проти – Politico

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Союзники України гальмують її прискорений вступ до ЄС: які країни проти – Politico
Ситуація створює проблему для України, яка розглядає вступ до ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє
фото: пресслужба Єврокомісії

Попри політичну підтримку України, питання її швидкого вступу до ЄС наразі стикається з серйозним спротивом усередині блоку

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та чиновників ЄС, пише «Главком».

За даними джерел, питання розширення ЄС, яке активно просуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, можуть навіть не включити до порядку денного саміту в Нікосії через відсутність єдиної позиції серед лідерів.

Основні причини скепсису:

  • страх посилення популістів у країнах ЄС;
  • ризик проведення складних референдумів (особливо у Франції);
  • негативний досвід із Угорщиною, яку вважають «проблемним партнером».

Європейські дипломати також побоюються повторення риторики на кшталт «польського сантехніка», коли нових членів звинувачують у конкуренції за робочі місця.

«Ті самі напівпопулістські аргументи… ми, ймовірно, почуємо й щодо українців», – зазначив один із дипломатів.

Водночас країни наголошують, що процес вступу має залишатися «заснованим на заслугах» і не може прискорюватися лише з геополітичних причин.

Попри це, у ЄС підкреслюють, що не хочуть послаблювати позиції України: «Ми не хочемо послаблювати Зеленського… але більшість держав не має апетиту до цих дебатів».

Ця ситуація створює проблему для України, яка розглядає вступ до ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє.

За даними Politico, навіть обговорюється варіант, що членство могло б стати частиною потенційної мирної угоди з Росією. Втім, країни ЄС не готові приймати Україну вже найближчим часом і виступають проти різкого прискорення процесу.

«Ми ще не там», – визнав один із європейських посадовців.

Натомість навіть союзники України пропонують більш обережний підхід. Зокрема, Швеція та Данія наполягають, щоб переговори завершилися до кінця наступного року, але підкреслюють: остаточне рішення залежить від великих країн ЄС.

«Для початку переговорів потрібне зелене світло від ключових членів ЄС – і це непросто», – йдеться у повідомленні.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ. 

Читайте також:

Теги: євроінтеграція Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua