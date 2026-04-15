Союзники України гальмують її прискорений вступ до ЄС: які країни проти – Politico

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та чиновників ЄС, пише «Главком».

За даними джерел, питання розширення ЄС, яке активно просуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, можуть навіть не включити до порядку денного саміту в Нікосії через відсутність єдиної позиції серед лідерів.

Основні причини скепсису:

страх посилення популістів у країнах ЄС;

ризик проведення складних референдумів (особливо у Франції);

негативний досвід із Угорщиною, яку вважають «проблемним партнером».

Європейські дипломати також побоюються повторення риторики на кшталт «польського сантехніка», коли нових членів звинувачують у конкуренції за робочі місця.

«Ті самі напівпопулістські аргументи… ми, ймовірно, почуємо й щодо українців», – зазначив один із дипломатів.

Водночас країни наголошують, що процес вступу має залишатися «заснованим на заслугах» і не може прискорюватися лише з геополітичних причин.

Попри це, у ЄС підкреслюють, що не хочуть послаблювати позиції України: «Ми не хочемо послаблювати Зеленського… але більшість держав не має апетиту до цих дебатів».

Ця ситуація створює проблему для України, яка розглядає вступ до ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє.

За даними Politico, навіть обговорюється варіант, що членство могло б стати частиною потенційної мирної угоди з Росією. Втім, країни ЄС не готові приймати Україну вже найближчим часом і виступають проти різкого прискорення процесу.

«Ми ще не там», – визнав один із європейських посадовців.

Натомість навіть союзники України пропонують більш обережний підхід. Зокрема, Швеція та Данія наполягають, щоб переговори завершилися до кінця наступного року, але підкреслюють: остаточне рішення залежить від великих країн ЄС.

«Для початку переговорів потрібне зелене світло від ключових членів ЄС – і це непросто», – йдеться у повідомленні.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ.