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Віцепрем’єр назвав термін завершення переговорів про вступ України до ЄС

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Віцепрем’єр назвав термін завершення переговорів про вступ України до ЄС
Ченцов зазначив, що уряд має організувати роботу таким чином, щоб протягом 2027 року Україна ухвалила основний масив законодавства
фото: кадр з трансляції

Уряд розраховує завершити переговорний процес до кінця 2028 року, однак для цього Києву необхідно прискорити виконання реформ

Україна ставить за мету завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року. Цей термін є амбітним, але досяжним за умови належного виконання необхідних реформ. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов під час брифінгу в Києві 4 листопада, повідомляє «Главком».

«2028 рік для нас, звичайно, це дуже амбітна, але досяжна мета. І все залежить від нас», – сказав Ченцов, відповідаючи на запитання про реалістичність завершення переговорного процесу в цей термін.

За його словами, одним із ключових етапів на шляху до членства в ЄС стане виконання проміжних критеріїв у межах переговорного кластера «Основи». Зокрема, йдеться про реформу правосуддя та правоохоронних органів.

Ченцов зазначив, що уряд має організувати роботу таким чином, щоб протягом 2027 року Україна ухвалила основний масив законодавства, необхідного за всіма розділами переговорного процесу. Після цього Європейська комісія та держави-члени ЄС оцінюватимуть виконану роботу. Наступним етапом стане підготовка проєкту договору про вступ України до Євросоюзу.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також оцінила перспективи завершення переговорів до кінця 2028 року. За її словами, для досягнення цієї мети Україна має зберегти темп реформ, якого дотримувалася останніми місяцями.

Матернова наголосила, що найближчим важливим кроком є виконання проміжних критеріїв у межах кластера «Основи». Водночас у багатьох секторальних розділах переговорів Україна вже досягла значного прогресу.

Дипломатка окремо відзначила роботу Верховної Ради, яка останнім часом береться за непрості й подекуди суперечливі рішення.

«Я думаю, це можна зробити», – заявила Матернова, коментуючи перспективу завершення переговорів про вступ України до ЄС до кінця 2028 року.

Варто нагадати, що Європейська комісія підготувала нову дорожню карту вступу України до Європейського Союзу, яка передбачає обмежений прогрес у переговорах протягом 2027 року. Водночас Брюссель утримався від визначення конкретної дати членства України в ЄС.

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Теги: Європа євроінтеграція Україна переговори

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