План Ірландії в ЄС: усі переговорні кластери з Україною прагнуть відкрити до кінця року

Ірландське головування в ЄС прагне відкрити переговорні кластери 2 і 3 одночасно

Ірландське головування в Раді Європейського Союзу поставило собі за мету відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця поточного року. Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в інтерв’ю «Європейській правді», передає «Главком».

За словами ірландського прем’єра, найближчим завданням є якомога швидше відкриття другого та третього переговорних кластерів, причому зробити це планують одночасно. Після цього дипломати зосередяться на розблокуванні всіх решти напрямків.

«Минулого тижня ми відкрили кластер 6, до того Кіпр відкрив перший кластер. Наступна мета – відкрити кластери 2 і 3, і якомога швидше», – сказав Мартін, наголосивши, що підтримання євроінтеграційного руху України є ключовим пріоритетом для Дубліна.

Мартін зазначив, що попри позитивну динаміку переговорного процесу, для подальшого руху необхідна злагоджена робота з іншими країнами-членами блокy, яких ще належить переконати.

Водночас процес стикається із затримками через дипломатичні розбіжності. Зокрема, розгляд питання щодо відкриття другого та третього кластерів був відкладений до вересня через позицію Угорщини, яка тривалий час блокувала технічні рішення, хоча пізніше погодилася зняти вето з шостого кластера.

"Звісно, ще треба працювати з іншими державами-членами. Маємо їх переконати. Але ми поставили собі цю мету. Україна – це пріоритет ірландського головування", – резюмував Мартін.

Нагадаємо, у червні Угорщина заблокувала спільний лист країн ЄС, потрібний для відкриття наступних кластерів для України та Молдови: прем'єр Петер Мадяр пояснив, що відкривати всі кластери одразу – погана ідея, бо це подасть хибний сигнал країнам Західних Балкан. До слова, того самого дня, коли фон дер Ляєн виступила з новим закликом, вона оголосила про додаткові €1 млрд на розвиток українського виробництва дронів.