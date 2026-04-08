УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків

Антон Федорців
Провідні команди Європи вшанують Мірчу Луческу
фото: ФК «Динамо»

Спілка анонсувала хвилину мовчання у турнірах під своєю егідою на честь фахівця

На знак пошани румунського фахівця Мірчі Луческу кожен матч європейських турнірів цього тижня розпочинатиметься з хвилини мовчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

80-річний тренер відійшов у вічність напередодні. Лікарі не змогли врятувати румуна після різкого погіршення стану здоровя. Він пробув у шпиталі понад тиждень.

«Європейський та світовий футбол втратили видатну особистість, чиї вплив, авторитет і спадщина житимуть ще багато поколінь. Мірча Луческу був одним із істинних оригіналів футболу – людиною виняткового футбольного інтелекту, чудової гідності та пристрасті, вплив якого в спорт важко оцінити лише словами», – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

У четвер в єврокубках гратиме знаковий у біографії румунського фахівця клуб. Донецький «Шахтар» у польському Кракові прийме АЗ із нідерландського Алкмара. Біля керма «гірників» Луческу працював 12 років.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також

Георге Хаджі на порозі повернення до румунської збірної
Ексзірка «Реала» та «Барселони» замінить Луческу в збірній Румунії – ЗМІ
31 березня, 19:00
Мірча Луческу завершив роботу з «триколірними»
Луческу офіційно пішов із посади головного тренера збірної Румунії
2 квiтня, 15:18
Мірча Луческу має серйозні проблеми із серцем
Луческу пережив два серцевих напади за день – журналіст
3 квiтня, 13:58
Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
Вчора, 21:08
Ясін Тунсер та Мірча Луческу були знайомими більше 20 років
Розмова перед смертю. Турецький журналіст розповів про своє останнє спілкування з Луческу
Сьогодні, 10:12
Чеферін: Присутність Луческу формувала команди
Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю
Сьогодні, 10:34

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
