УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків

Спілка анонсувала хвилину мовчання у турнірах під своєю егідою на честь фахівця

На знак пошани румунського фахівця Мірчі Луческу кожен матч європейських турнірів цього тижня розпочинатиметься з хвилини мовчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

80-річний тренер відійшов у вічність напередодні. Лікарі не змогли врятувати румуна після різкого погіршення стану здоровя. Він пробув у шпиталі понад тиждень.

«Європейський та світовий футбол втратили видатну особистість, чиї вплив, авторитет і спадщина житимуть ще багато поколінь. Мірча Луческу був одним із істинних оригіналів футболу – людиною виняткового футбольного інтелекту, чудової гідності та пристрасті, вплив якого в спорт важко оцінити лише словами», – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

У четвер в єврокубках гратиме знаковий у біографії румунського фахівця клуб. Донецький «Шахтар» у польському Кракові прийме АЗ із нідерландського Алкмара. Біля керма «гірників» Луческу працював 12 років.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

