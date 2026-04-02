Луческу офіційно пішов із посади головного тренера збірної Румунії

Досвідчений фахівець не зміг вивести національну команду на Мундіаль

Федерація футболу Румунії підтвердила відставку Мірчі Луческу з посади керманича збірної. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Підопічні 80-річного тренера нещодавно не змогли пробитися на Чемпіонат світу 2026 року крізь сито плейоф кваліфікації. У півфіналі мінітурніру «триколірні» поступилися Туреччині (0:1). Сам Луческу потрапив до шпиталю після того, як втратив свідомість у таборі національної команди на розборі поєдинку.

Водночас федерація подякувала фахівцю за роботу на чолі збірної Румунії. Президент організації Резван Бурляну спеціально звернувся до тренера. Зокрема, він висловив шану ветерану цеху.

«Пан Мірча Луческу прийняв цей виклик і прийшов віддати все заради Румунії, показавши безмежну пристрасть і відданість. Своєю невтомною працею та самовідданістю щомиті він продемонстрував, що таке справжня любов до національної збірної та футболу, завоювавши нашу повагу та вдячність всіх уболівальників», – ідеться в заяві.

Головним претендентом на вакантну посаду став легендарний у минулому півзахисник Георге Хаджі. Він нібито підпише з федерацією контракт на чотири роки. Першим поєдинком у новій ролі для нього стане спаринг проти збірної Грузії 1 червня.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

