Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю

Чеферін: Луческу був одним з справжніх оригіналів футболу

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що світовий футбол після смерті румуна Мірчі Луческу втратив видатну особу, чия спадщина житиме протягом багатьох поколінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Заява Чеферіна

«Європейський і світовий футбол втратили видатну особистість, чий вплив, авторитет і спадщина житимуть ще багато поколінь. Мірча Луческу був одним з справжніх оригіналів футболу – людиною рідкісного футбольного інтелекту, чудової гідності і пристрасті, чий свій внесок у спорт важко оцінити одними словами. За свою видатну кар'єру він заслужив захоплення та повагу усієї футбольної спільноти завдяки своїм знанням, лідерським якостям та глибокій прихильності до справжніх цінностей гри. Його присутність формувала команди, надихала гравців та колег і залишила незабутній слід у футболі далеко за межами тренерської лави», – зазначив Чеферін.

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року, на 81-му році життя відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Мірча Луческу.

Останні дні тренера

У неділю, 29 березня 2026 року, Луческу втратив свідомість у таборі збірної Румунії. Разом зі штабом тренер розбирав програний Туреччині матч кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Першу допомогу йому надали медики національної команди, а карета «швидкої» доправила фахівця до шпиталю.

Там Луческу перебував під наглядом лікарів. Минулої п'ятниці в тренера двічі зупинилося серце. Утім, персонал зумів реанімувати фахівця. У вихідні стан румуна погіршився. У неділю медики вирішили ввести Луческу в стан штучної коми.

Ігрова кар'єра Мірчі Луческу

Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року у Бухаресті. Виховувався у структурі столичного «Динамо». Дебютував у рідній команді в червні 1964 року. Грав на фланзі атаки. На зорі кар'єри також виступав на правах оренди за бухарестський «Спортул».

У складі «Динамо» завоював шість чемпіонських титулів і виграв один Кубок Румунії. Символічний прощальний матч у футболці «червоних псів» зіграв 16 травня 1990 року. Останні п'ять років ігрової кар'єри провів у «Корвінулі» з Гунедоари. На середині цього відрізку став гравцем-тренером і виграв Другий дивізіон у кампанії 1979/80.

У збірній Румунії дебютував у 1966 році. Був капітаном національної команди на ЧС-1970, а після поєдинку зі збірною Бразилії обмінявся футболками з Королем футболу Пеле. Загалом провів за «триколірних» 65 матчів, у яких забив 10 м'ячів.

Мірча Луческу (крайній ліворуч) перед поєдинком проти збірної Бразилії на ЧС-1970 фото: L'Equipe

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» спершу тріумфували в групі 2 Дивізіону C Ліги націй, вигравши всі шість матчів. Згодом команда фінішувала третьою у групі H відбору до ЧС-2026, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

Мірча Луческу на чолі «Шахтаря»

Румунський фахівець очолив «гірників» 17 травня 2004 року. Формально першим трофеєм тренера на чолі донеччан став Кубок України 2003/04, який «Шахтар» виграв через два тижні. До фіналу команду довів Віктор Прокопенко.

Згодом Луческу вісім разів зробив «гірників» чемпіонами України. Також він виграв із командою шість кубків і сім Суперкубків України. У сезоні 2010/11 румун вивів «Шахтар» у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де донеччани поступилися іспанській «Барселоні» (0:1, 1:5). Пішов із команди в травні 2016 року після двох поспіль кампаній без титулу Прем'єр-ліги.

Головний трофей Луческу біля керма «гірників» – Кубок УЄФА 2008/09. Той похід у єврокубках команда розпочала з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У групі турніру «Шахтар» фінішував третім після «Барселони» та лісабонського «Спортінга» та вилетів у другий за рангом єврокубок.

На шляху до фіналу вітчизняний гранд вибив лондонський «Тоттнем», московський ЦСКА, французький «Марсель» та київське «Динамо». Суперником у фіналі став бременський «Вердер». У першому таймі команди обмінялися голами бразильців – на м'яч Луїса Адріано від «музик» відповів Налдо. А в овертаймі трофей «Шахтарю» приніс Жадсон.

Мірча Луческу, Рінат Ахметов і Даріо Срна з Кубком УЄФА фото: ФК «Шахтар»

Мірча Луческу на чолі «Динамо»

У липні 2020 року фахівець сенсаційно зійшов на місток столичного гранда. Розпочав тренер роботу в Києві з перемоги над «Шахтарем» у Суперкубку України. Перший сезон на чолі «біло-синіх» Луческу завершив чемпіонським дублем – виграв УПЛ і Кубок України.

Також у дебютний сезон румунського тренера «Динамо» пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів після двох раундів кваліфікації. В основній сітці змагань кияни набрали чотири очки та фінішували в квартеті третіми. Далі здолали бельгійський «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи, але в наступній стадії вилетіли від іспанського «Вільярреала».

У наступній кампанії столичний гранд із Луческу на чолі набрав лише одне очко в групі Ліги чемпіонів. На зимову паузу біло-сині пішли з двоочковим відставання від «Шахтаря», але Прем'єр-ліга не відновила сезон після повномасштабного вторгнення РФ. А на третій рік результати команди погіршилися відчутніше – четверте місце в чемпіонаті та фіаско на євроварені. Пішов із команди в листопаді 2023 року.